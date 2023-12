Aktuelle Analyse der Techniker-Krankenkasse Das Saarland hat die höchste Kaiserschnitt-Quote aller Bundesländer

Der Anteil von Kaiserschnitt-Geburten bleibt im Saarland auf einem hohen Niveau. Das zeigt eine Auswertung der Techniker-Krankenkasse. 2022 wurden 35,3 Prozent der 784 Geburten von TK-Versicherten an der Saar per Kaiserschnitt durchgeführt. Nach 2021 bedeutet das bundesweit erneut die höchste Quote. Im Bundesdurchschnitt lag die Quote bei 29,7 Prozent.