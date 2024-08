„CrossCode“-Entwickler enthüllen neues Spiel Welche Videospiele das Saarland auf der Gamescom 2024 vorstellt

Bisher war nur vom Arbeitstitel „Project Terra“ die Rede. Unter diesem Namen erhielt das Spiel 2020 den Game Award Saar für das beste Konzept. Am heutigen Donnerstag haben die Entwickler den Titel „Alabaster Dawn“ enthüllt, einen Trailer veröffentlicht und erste Infos zur Veröffentlichung bekannt gegeben. Demnach handelt es sich erneut um ein Action-Rollenspiel, das auf die aus „CrossCode“ bekannten Kampf- und Rätselsysteme aufbauen und sie erweitern soll. Die Entwickler versprechen eine „fesselnde Geschichte mit vielen überraschenden Wendungen“, in der es Aufgabe der Protagonistin Juno ist, ihre gefallene Zivilisation wieder aufzubauen. In ersten Screenshots und Videos kommt das Spiel in einer einzigartigen „2,5 D“-Grafik daher, die bezaubernd animierte Pixelkunst in einer 3D-Umgebung platziert.