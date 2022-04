Sendezeiten, Kandidaten, Menüs : Alle Infos zur Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ im Saarland

Bereits seit über 16 Jahren bekochen sich Hobbyköche gegenseitig in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“. In dieser Woche hat das Saarland seinen Auftritt. Dabei ist der Wohnort nicht die einzige Gemeinsamkeit der vier Kandidaten.

In der Koch-Doku treten die Hobbyköche im Wettbewerb gegeneinander an. Die Folgen aus dem Saarland werden vier Tage lang, von Dienstag bis Freitag, ausgestrahlt. An jedem Wochentag ist ein anderer Kandidat an der Reihe. Die anderen Köche dürfen das Menü am Ende des Abends jeweils mit Punkten von null bis zehn bewerten. Am Ende der Woche gewinnt der Koch oder die Köchin mit den meisten Punkten. In die Wertung fließen laut Vox die Kochkünste, die Gastgeberqualitäten und die allgemeine Stimmung des Dinners mit ein.