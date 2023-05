Kandidaten aus dem Saarland „Das perfekte Dinner“ bei Jörg: Wie ein Aluhut an den Tisch kam – und wer gewonnen hat

Martin war selbst am Abend zuvor an der Reihe – ein Abend, der den Kandidaten immer noch in den Knochen sitzt. „Bei Martin ging es gestern etwas länger“, erzählt Jörg, als das Fernsehteam eintrifft, um ihm beim Kochen über die Schulter zu schauen. „Ich war kur nach 1 Uhr zuhause, und um 6 Uhr hat der Wecker wieder geklingelt. Aber nach drei Tassen Kaffee geht das hervorragend.“ Trotzdem ist er fit und liegt gut in der Zeit. Denn er fängt früh genug an, da er weiß, dass er in der Küche manchmal etwas länger braucht. „Meine Frau sagt immer: Frauen machen Essen, und Männer kochen.“