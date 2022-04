Sendezeiten, Kandidaten, Menüs : Alle Infos zur Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ im Saarland

Foto: ITV Studios Germany/RTL 9 Bilder „Das perfekte Dinner“ im Saarland

Bereits seit über 16 Jahren bekochen sich Hobbyköche gegenseitig in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“. In dieser Woche hat das Saarland seinen Auftritt. Dabei ist der Wohnort nicht die einzige Gemeinsamkeit der vier Kandidaten.

Am 19. April startet in Vox eine neue Reihe des perfekten Dinners – aus dem Saarland. Vier Tage lang zeigen Kandidaten von hier, was sie als Gastgeber drauf haben. Mit dabei ist Anne aus St. Ingbert, Jan-Martin aus Bous, Nele aus Saarbrücken und Janina. Alle vier Kandidaten wohnen im Saarland und stellen sich der Herausforderung, ein drei-Gänge-Menü für ihre Mitstreiter zu kochen.

In der Koch-Doku treten die Hobbyköche im Wettbewerb gegeneinander an. Die Folgen aus dem Saarland werden vier Tage lang, von Dienstag bis Freitag, ausgestrahlt. An jedem Wochentag ist ein anderer Kandidat an der Reihe. Die anderen Köche dürfen das Menü am Ende des Abends jeweils mit Punkten von null bis zehn bewerten. Am Ende der Woche gewinnt der Koch oder die Köchin mit den meisten Punkten. In die Wertung fließen laut Vox die Kochkünste, die Gastgeberqualitäten und die allgemeine Stimmung des Dinners mit ein.

Kandidaten, Menüs, Sendezeiten

Am Dienstag, 19. April, startet die IT-Beraterin Anne aus St. Ingbert. Mittwochs folgt Jan-Martin aus Bous. Der Azubi in der Elektro- und Betriebstechnik ist in der Saarland-Woche der „Hahn im Korb“. Am Donnerstag, 21. April, hat Nele aus Saarbrücken ihren Auftritt. Zum Abschluss der Woche wird dann Janina ihr Menü kochen.

Die Folgen, die in dieser Woche ausgestrahlt werden, wurden bereits Anfang Februar gedreht. Neben der rein regionalen Gemeinsamkeit hatte die Runde aus dem Saarland auch ein gemeinsames Menükriterium: Auch wenn es nicht vorgegeben war, backten alle selbst Brot.