Baustelle wird Ende des Sommers eingerichtet : Ein Krankenhaus der kurzen Wege

Die Grafik zeigt vorne mit begrünten Dächern den geplanten Neubau des Krankenhauses Lebach. Rechts dahinter ist der derzeitige Gebäudekomplex zu sehen. Er muss wegen Brandschutzmängeln abgerissen werden. Der Sockel soll jedoch erhalten bleiben und weiter genutzt werden. Das kleinere Gebäude links enthält Wohnungen und Büros. Foto: ctt/ctt/Hitzler Ingenieure

Lebach Der Neubau der Lebacher Caritas-Klinik soll Ende 2025 bezugsfertig sein. Der Altbau soll nicht komplett abgerissen werden. Im verbleibenden Sockel könnte ein Gesundheitscampus eingerichtet werden.

Von Martin Lindemann

Ende des Sommers wird die Baustelle eingerichtet, im vierten Quartal 2025 soll der Neubau des Caritas-Krankenhauses Lebach bezogen werden. Dr. Monika Berg, die Geschäftsführerin der Klinik, hat jetzt den Zeitplan für die Errichtung des neuen Bettenhauses vorgestellt, in dessen Erdgeschoss unter anderem die zentrale Notaufnahme eingerichtet wird.

„Das Ausschreibungsverfahren für einen Klinikneubau ist komplex“, sagt Berg. „Für alle Bereiche wie Architektur, Statik, Sanitäranlagen, Medizintechnik oder Elektro müssen Angebote eingeholt werden.“ Die europaweite Ausschreibung war Mitte 2021 erfolgt, seit letztem Oktober stehen die Experten und Firmen fest, die das neue Krankenhaus planen und bauen werden. Alle Beteiligten kommen aus Deutschland. Auch eine saarländische Firma hat einen Auftrag an Land gezogen, ein Ingenieur-Büro aus Losheim.

Die Gestaltung des Neubaus haben das Architekturbüro Andreas Eckl aus Regensburg, „ein ausgewiesener Krankenhausplaner“, so Berg, und das Architekturbüro Engelbert Hanßen aus Geldern, „das für schnelles, effizientes Bauen bekannt ist“, übernommen. Die ersten Computergrafiken zeigen einen modernen, schlichten Zweckbau in L-Form in Stahl-Beton-Bauweise. Im Erdgeschoss werden die medizinischen Funktionsräume eingerichtet, in den drei Stockwerken darüber die Patientenzimmer. Es gibt bis auf wenige Einzelzimmer nur geräumige Zweibettzimmer mit großzügigen Bädern, die viel Bewegungsfreiheit lassen. Wie bereits im alten Bettenhaus können 213 Patienten stationär versorgt werden. Die Bettenzahl gibt der saarländische Krankenhausplan vor.

Monika Berg beziffert die Gesamtkosten auf 60 Millionen Euro. Die Hälfte davon übernimmt das Saarland. Den erforderlichen Eigenanteil steuert die Cusanus-Trägergesellschaft Trier bei, die das Krankenhaus in Lebach betreibt. „Der Vorstand der Hildegard-Stiftung, die Gesellschafterin der Cusanus-Trägergesellschaft, ist von der Zukunftsfähigkeit des Standorts Lebach überzeugt und hat die Finanzierung des Neubaus genehmigt“, berichtet Berg.

Das neue Gebäude wird auf der Fläche zwischen der Heeresstraße und dem jetzigen Krankenhaus errichtet. „Die Vorplanung haben wir Anfang März abgeschlossen, jetzt beginnen wir mit der Entwurfs- und danach mit der Ausführungsplanung. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. Den Antrag auf die Baugenehmigung werden wir im September bei der zuständigen Unteren Baubehörde des Landkreises Saarlouis einreichen“, sagt Berg.

Der Neubau ist vor allem erforderlich, weil das alte Bettenhaus, das Anfang der 70er-Jahre errichtet wurde, Mängel beim Brandschutz aufweist. Die Untere Bauaufsicht hat im Dezember den Weiterbetrieb des alten Bettenhauses unter strengen Auflagen und befristet bis zum 31. Dezember 2023 genehmigt. „Sollten wesentliche Meilensteine bei der Planung und Durchführung des Neubaus erreicht werden“, sei der Weiterbetrieb bis zu Fertigstellung des Neubaus Ende 2025 möglich, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Saarlouis.

Ralf Motsch ist der Brandschutzbeauftragte im Krankenhaus Lebach. Zusammen mit Sachverständigen hat er einen Katalog von Maßnahmen erarbeitet, um den Brandschutz im alten Bettenhaus zu optimieren. „Wir haben zum Beispiel eine moderne Brandmeldeanlage installiert und Mitarbeiter als Brandschutzhelfer ausgebildet, die bei einem Brand genau wissen, was zu tun ist“, erläutert Motsch. „Die Zimmerdecken haben keine Brandschutz-Zertifizierung und müssten neu verkleidet werden. Das ist im laufenden Klinikbetrieb nicht machbar und würde hohe Kosten verursachen.“ Monika Berg fügt hinzu: „Der Neubau ist letztlich kostengünstiger.“

Das Krankenhaus will den Bau eines neuen Gebäudes auch nutzen, um den Patienten zukünftig kürzere Wege als bisher anbieten zu können. „Neben der neuen zentralen Notaufnahme wird es einen Elektivbereich geben, in dem alle Patienten, die schon Termine für Untersuchungen und Operationen haben, schnell weitergeleitet werden“, erläutert Monika Berg. Da pro Tag etwa 50 Bürger die Notaufnahme der Lebacher Klinik aufsuchen, kommt es dort immer wieder zu Wartezeiten, weil Patienten, die in Lebensgefahr sind, vorrangig behandelt werden müssen.

Dr. Holger Schug vertritt als Ärztlicher Direktor bei der räumlichen Aufteilung und Einrichtung des Neubaus die Interessen der Ärzte und Pfleger. Schug, der als Chefarzt die Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus Lebach leitet, erläutert: „Es mangelt ja auch jetzt nicht an Platz, doch die räumlichen Strukturen sind nicht optimal. Jede Abteilung hat ihren eigenen Bereich, vielen Patienten erscheinen die Wege kompliziert. Das wird im Neubau deutlich besser werden.“ In der neuen zentralen Notaufnahme ist es möglich, die Patienten sternförmig auf kurzen Wegen in die Diagnose- und Behandlungszimmer zu verteilen. Es gibt unter anderem einen Schockraum zur Reanimation, zudem stehen in der neuen Notaufnahme fünf Betten zur Verfügung. Diese sind eigens dafür vorgesehen, dass Patienten in unmittelbarer Nähe zur Intensivstation übernachten können.

Mit der medizinischen und technischen Ausstattung ist Holger Schug heute schon sehr zufrieden. „Im neuen Haus werden wir noch einen Magnetresonanztomographen bekommen“, verrät Schug. Im MRT können mithife von Magnetfeldern krankhafte Veränderungen im Körper aufgespürt werden, zum Beispiel Entzündungen, Verschleißerscheinungen und Tumore.