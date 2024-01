Ausflug in die Kunst- und Kulturgeschichte St. Wendels Eine Stamm-Mutter der Windsors lebte in St. Wendel

Zwangsläufig arbeiteten Kuratoren also ein wenig ins Blaue. In St. Wendel führte das trotzdem zu einem prima Ergebnis: Dieser Rundgang überfordert niemanden. Steitz hat nicht nur an Kunst-Fans gedacht, die an den duftigen Pastellgemälden von Lauer und dem motivlich breit angelegten Werk von Münster Spaß haben werden. Für Kinder sind Such-Spiele integriert, oder man kann Riottes Musik in einer Hörstation kennenlernen. Für kulturhistorisch Interessierte gibt es – knappe – Exkurse zur Mode, die Herzogin Luise trug, oder zur Fotografie. Denn dieses Medium fegte auch in St. Wendel mit großer Verdrängungs-Macht die einst lukrative Porträtmalerei vom Markt. Die Fotografie machte beispielsweise Anton Riotte, einen Schüler des mit Bürgermeister- und Industriellen-Porträts in St. Wendel zuvor bestens beschäftigten Nikolaus Lauer, arbeits- und mittellos, wie man in einem Hilfs-„Gesuch“ an die Stadtverwaltung von 1887 nachlesen kann.