Kostenpflichtiger Inhalt: Verregnetes Konzert am Stausee : Pur und Losheim – beide nah am Wasser gebaut

Sänger Hartmut Engler, der beim Konzert die ein oder andere Träne vergoss. Foto: Sebastian Dingler

Losheim Zwei Konzerte mit jeweils fast 20 000 Fans gab es am Wochenende am Losheimer Stausee. Am Freitag trat Mark Forster auf, am Samstag gab Pur ein Konzert – bei durchweg miesem Wetter. Aber die Schwaben ließen die Fans den Regen vergessen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Dingler

Was für ein Glückspilz Mark Forster ist, zeigte sich am Samstag am Losheimer Stausee, als die Band Pur auftrat: Die musste nämlich im Gegensatz zum Freitagabend bei Forster im Regen stehen. Pur-Frontmann Hartmut Engler meinte am Anfang des Konzerts scherzhaft, man habe eigentlich auch gutes Wetter bestellt. Die Natur habe aber gemeint, dass die Pflanzen noch mal Wasser bräuchten, da habe man sich auf den Kompromiss geeinigt, dass es wenigstens kein Gewitter gibt. Das sollte sich bewahrheiten, dennoch regnete es ununterbrochen während des gesamten Auftritts von Pur.

„Deutschlands älteste Schülerband“ seien sie, meinte Engler und erzählte bei der Vorstellung der Mitglieder, wie lange er schon mit ihnen auf der Bühne steht. Bis zu 40 Jahre mitunter. Eigentlich geht die Geschichte von Pur bis ins Jahr 1976 zurück, als Engler zu Roland Bless (bis 2010 dabei) und Ingo Reidl stieß (immer noch am Keyboard, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mit auf der Tour).

Schon beim ersten Hit „Freunde“ sangen die 19 000 Fans bis in die letzte Reihe lauthals mit. Engler forderte die Zuschauer immer wieder dazu auf, ihm zuzujubeln, denn: „Musiker haben’s ja immer mit Noten und Tönen, aber am Ende ist es doch nur dieses Geräusch, an dem wir uns berauschen.“

Tapfer: Treue Pur-Fans (vor allem weibliche) trotzen dem Losheimer Regen. Foto: Sebastian Dingler

Dass der Sänger nahe am Wasser gebaut ist, wissen Fans schon lange und Fernsehzuschauer, seit er bei der Show „Sing meinen Song“ so manche Träne vergoss. So verwunderte es nicht, dass es auch in Losheim sehr emotional wurde, als Engler, nur vom Piano begleitet, die Ballade „Wenn sie diesen Tango hört“ sang – das sei das Lieblingslied seiner Mutter gewesen. Es handelt von einer heimatvertriebenen älteren Frau – Englers Mutter stammte aus dem Sudetenland. Den 91. Geburtstag habe er noch mit ihr feiern können, den 92. nicht mehr, erzählte der Sänger unter Tränen und äußerte dabei die Hoffnung, dass sie jetzt zusammen mit seinem Vater im Himmel zuhöre.

Überraschend, wie Pur politisch Partei ergriffen gegen „den gnadenlosen Rechtsruck in Europa“, so Engler. „Es geht um unsere Art zu leben. Darum, friedlich, freiheitlich, demokratisch und bis zu einem bestimmten Punkt tolerant zu leben.“ Die Songs „Neue Brücken“ und „Bis der Wind sich dreht“ seien zwar schon alt, aber leider wieder aktuell. Bei letzterem kam Engler sogar in Ledermantel und Schirmmütze auf die Bühne, um eine zu vermeidende Rückkehr der Nazis zu symbolisieren. Mit der politischen Symbolik haperte es später aber, als Gitarrist Martin Ansel an 50 Jahre Woodstock erinnerte: Damals hatte Jimi Hendrix aus Protest gegen den Vietnamkrieg die amerikanische Nationalhymne verhackstückt. Gleiches tat Andel jetzt mit Beethovens „Freude schöner Götterfunken“, das seit geraumer Zeit als Europahymne dient – nur, was sollte das ausdrücken? Vielleicht nur die pure Verehrung für Hendrix.

Als Stargast hatten Pur einen weiteren Sänger aus Baden-Württemberg dabei: Peter Freudenthaler ist vielleicht nicht jedem geläufig, sein einziger Hit mit der Band Fool’s Garden aber schon. So wurde der „Lemon Tree“ im Duett zelebriert – dafür durfte Freudenthaler anschließend beim großen Pur-Hit „Abenteuerland“ auf der Bühne bleiben. Sagenhaft, wie inbrünstig die Menge bei diesem und auch bei den Songs „Lena“ und „Funkelperlenaugen“ mitsang.