Ergebnisse im Überblick Europawahl 2024: Das ist das endgültige Wahlergebnis im Saarland

Nachdem die Wähler und Wählerinnen am 9. Juni 2024 in den Wahllokalen ihre Stimmen für die Europawahl abgegeben haben, hat der saarländische Landeswahlausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 25. Juni, das endgültige Ergebnis der Europawahl für das Saarland festgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Landeswahlleitung hervor.