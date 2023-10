Erste dokumentierte Sichtung Der Wolf wurde zum ersten Mal im Saarland gesichtet

Die Rückkehr des Wolfes löst unterschiedliche Emotionen aus. Der Blieskasteler Biosphärenführer Engel will mit seinem Vortrag Ängste nehmen. Die Franzosen, erzählt er, nannten das heutige Saarland Anfang des 19. Jahrhunderts „Land der Wölfe“. Zu jener Zeit gab es noch 2000 Tiere. Sie wurden erbarmungslos gejagt und ausgerottet. Der Beutegreifer sei per se nicht aggressiv, gehe dem Menschen in den meisten Fällen aus dem Weg, betont Engel. Eine Untersuchung in Niedersachsen über ein Jahr hinweg habe drei Sichtungen durch Menschen, aber über 60 auf Kameras ergeben. Sollte sich ein Wolf einem Wanderer oder Spaziergänger nähern, auf weniger als 30 Meter herankommen, sei es sinnvoll, sich groß aufzurichten und laut zu werden. Nur eines dürfe man nicht: ihn bedrohen, bewerfen, oder einen Hund auf ihn hetzen. Engel fährt seit Jahren regelmäßig nach Rumänien, erlebt dort, wie die Bewohner des Landes mit Wolf und Bär umgehen. Davon könne man lernen, sagt er. Untersuchungen zufolge fresse das Tier das, was es leicht erbeuten könne. Bei gut geschützten Weidetieren also das Reh im Wald.