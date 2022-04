Serie Die beliebtesten Cafés und Konditoreien im Saarland : Süßes und mehr am Schlossweiher in Jägersburg

Homburg-Jägersburg Reizvolle Lage, gutes Angebot: Das Café Restaurant am Schlossweiher in Homburg-Jägersburg von Richard Zink und Hans-Peter Rummler ist seit vielen Jahren eine attraktive Adresse.

Richard Zink ist gelernter Konditor, Hans-Peter Rummler absolvierte eine Ausbildung zum Bäcker. Seit gut 30 Jahren arbeiten sie als Geschäftspartner zusammen. Haben immer wieder Neues ausprobiert, wollten sich stets weiterentwickeln. „Wir haben in verschiedenen gastronomischen Betrieben in Saarbrücken Erfahrungen gesammelt“, erzählt Richard Zink, unter anderem im Café Langenfeld. Dann betrieben sie in Zweibrücken zusammen ein Restaurant, ehe sie 1998 das renommierte Café Maas in Homburg übernahmen. Dort waren Zink (65) und Rummler (58) fast zwei Jahrzehnte erfolgreich, 2017 entdeckten sie eine neue Adresse, verwöhnen seitdem ihre Gäste im Café Restaurant am Schlossweiher im Homburger Stadtteil Jägersburg.

Das Haus in Jägersburg wurde komplett renoviert

„Das war früher eine Kneipe mit Billardtischen“, so Zink, „wir haben gut 100.000 Euro investiert und das Haus komplett renoviert.“ Es ist ein Schmuckstück geworden, ein Kaffeehaus im klassischen Stil: Großzügig, hell, in den Farben Bordeaux-Rot und Gold gehalten, mit Kaffeehausstühlen und Kronleuchtern. In zwei Räumen finden bis zu 90 Gäste Platz, auf der Gartenterrasse mit einem etwa 250 Jahre alten Kastanienbaum bis zu 110.

Eine Wohlfühloase direkt am Weiher

Das Café-Restaurant liegt direkt am Schlossweiher, vom Rundweg aus geht es ein paar Stufen hoch in den Garten und zum Café. Nach 18 Jahren im Café Maas in der Homburger Innenstadt können sie hier ihren Kunden etwas Außergewöhnliches bieten, „eine Wohlfühloase und einen schönen Ort abseits der Hektik des Alltags.“

Bis zu 50 Kuchen und Torten

Die große Theke im Café ist bei meinem Besuch prall gefüllt, die Osterfeiertage stehen vor der Tür. „An Wochenenden bieten wir gut 50 Kuchen und Torten an“, sagt Richard Zink, unter der Woche seien es etwa 25 Sorten. Einige davon konnten wir probieren, so den beliebten Rahmkuchen, herrlich cremig und aromatisch, die feine Champagner-Pfirsichsahne-Torte, die Schoko-Sahne-Torte und die Wiener Mandelsahne. Neben den Kuchen und Torten gibt es auch Eis sowie eine schöne Auswahl an Pralinen sowie saisonalen Geschenkartikeln.

30 Gerichte und ein Tagesessen

„Wir öffnen um 11 Uhr, dann gibt es Mittagstisch sowie Kuchen und Kaffee.“ Zink arbeitet an der Theke, Rummler in der Küche, das Kochen haben sich der Konditor und der Bäcker selbst angeeignet. „Mittagstisch haben wir schon im Café Maas erfolgreich angeboten“, so Zink, das habe sich bewährt, da es im Café über Mittag sonst ziemlich ruhig sei. Die Speisekarte umfasst rund 30 Gerichte. Das reicht von Klassikern wie Omlett und Toast Hawai über verschiedene Salate, hausgemachte Hoorische mit Speckrahmsoße oder Pfannenrösti Bauern Art mit Champignons und Spiegelei bis zu Putensteak mit Spargel und Schinken gratiniert oder Schweinemedaillons mit Pfefferrahmsoße. Die Preise reichen von zirka 9,80 bis 16,80 Euro.

Beliebte Adresse für Feierlichkeiten

Zusätzlich gibt es von Mittwoch bis Samstag immer ein Tagesgericht für 11,90 Euro, am heutigen Donnerstag Putensteak „Gärtner Art“ mit Bandnudeln und Salat, am Freitag gegrillter Lachs mit Kräutersauce, Reis und Salat und am Samstag Geflügelsalat mit Bratkartoffeln und Beilagensalat. Sonntags gibt es ein Drei-Gang-Menü für 21,90 Euro. Bei meinem Besuch probierte ich leckeres Pangasiusfilet mit Senf-Eier-Sauce und Bandnudeln.

Nach den Einbußen durch die Corona-Pandemie ziehe das Geschäft derzeit wieder an, so Richard Zink. „Jetzt geht es wieder los mit Gesellschaften“, freut er sich, es würden wieder verschiedene Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage gebucht.