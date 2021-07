Gastro-Kolumne : Essen und Trinken im Kino-Bistro in Bous

Bous Das Thalia in Bous ist das einzige Kino im Saarland mit einem Bistro. Auf zwei Etagen gibt es leckere Gerichte und Getränke, nicht nur für Kinobesucher.

Von den Wänden grüßen Audrey Hepburn, James Dean oder die Blues Brothers. Die Speisekarte liest sich wie ein Kino-Programm. Da gibt es den Salat „Findet Nemo“, mit bunten Blattsalaten und gebratenem Fisch. Oder Pasta „Casablanca“, das sind Nudeln mit flambierten Rindfleischstreifen und Pilzrahmsoße. Auch die Hähnchenpfanne „Jenseits von Afrika“ hört sich lecker an: Gebratene Hähnchenstreifen mit Gemüseragout und Wildreis.

Die ungewöhnlichen Namen haben sich Peter und Marion Martin einfallen lassen. Sie sind Besitzer des Thalia Kinos in Bous, führen das Haus in dritter Generation. Sie haben in den letzten Jahren mehrfach investiert, ein Schmuckstück mit drei Sälen geschaffen. Und dazu ein modern-elegantes Bistro über zwei Etagen – das einzige Kinobistro im Saarland.

Nachos, Popcorn und andere Süßigkeiten an der Kinotheke, das ist Familie Martin zu wenig. „Wir wollen unseren Besuchern mehr anbieten, bei uns soll man vor oder nach dem Film auch richtig gut essen können“, sagt Peter Martin. Außerdem werde das Bistro auch in die Sonntagsmatineen miteingebunden. „Nach Konzerten oder anderen Kulturveranstaltungen sonntags um 11 Uhr bieten wir den Besuchern Speisen und Getränke an“, so Martin. Manchmal auch themenbezogen: „Nach der AV-Fotoschau ,Irlands Wilder Westen‘ gab es in unserem Bistro Irish Stew und irisches Bier.“

Nach der Kino-Wiedereröffnung am 1.Juli sei auch das Bistro wieder gut angelaufen. Martin: „Zuletzt hatten wir freitags und samstags jeweils gut 40 Essen.“ Damit wäre so mancher „normale“ Restaurantbesitzer derzeit höchst zufrieden. Mit den frischen, originellen Gerichten spricht Familie Martin nicht nur Kinobesucher an. Es hat sich herumgesprochen: Hier wird sehr gute Küche geboten.

Im Bistro im Erdgeschoss stehen 20 Plätze zur Verfügung, oben sind es rund 50. Alle Räume sind klimatisiert, oben im großen Raum, der frisch renoviert wurde, gibt es sogar ein Luftreinigungssystem.