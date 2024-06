Regionaler Leitartikel Das beste Mittel gegen Ärztemangel

Das führe dazu, dass heute drei Nachwuchs-Ärzte gebraucht würden, um zwei ausscheidende zu ersetzen. Das ist das Zwischenergebnis einer noch laufenden Studie zu den Ursachen des Ärztemangels, die am Institut für Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung der Technischen Universität München läuft. Eine Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung belegt, dass in Deutschland seit 2022 erstmals mehr Frauen als Männer ärztlich tätig sind. Da sich überwiegend immer noch die Frauen um Kinder und Haushalt kümmern, bevorzugen viele Ärztinnen Teilzeitstellen im Angestelltenverhältnis. Parallel zum Ärztemangel steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung. Ein Grund dafür ist die kontinuierliche Zunahme der sogenannten Volkskrankheiten. So ist die Zahl der Diabetiker in Deutschland seit dem Jahr 2000 um 30 Prozent auf heute 8,5 Millionen gestiegen. Pro Tag kommen im Schnitt 1600 Neuerkrankungen dazu. Jeder dritte Deutsche leidet unter Bluthochdruck, dem größten Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wiederum für die meisten Todesfälle verantwortlich sind. Wahr ist aber auch, dass in Deutschland rund 80 Prozent der Krankheitslast auf Erkrankungen zurückgehen, die vermeidbar sind: Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Herz- und Gefäßerkrankungen oder Typ-2-Diabetes. Diese Krankheiten sind meist die Folge eines ungesunden Lebensstils. Das heißt: Prävention ist das wirksamste Mittel, das Gesundheitssystem zu entlasten.