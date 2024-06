Neues Ranking von Familienportal Das ist das beliebteste Ziel für einen Familienausflug im Saarland

Der Bunker B-Werk im Merziger Stadtteil Besseringen ist dabei zum beliebtestes Ziel für Familienausflüge im Saarland 2024 gekürt worden. Auf Rang zwei und drei folgen die Saar-Alpaka-Farm in Saarbrücken und die Pintaloosa-Alpakas in Losheim am See. Die niedliche aus den südamerikanischen Anden stammende Kamelart scheinen die Saarländer dieses Jahr besonders in Herz geschlossen zu haben, denn den vierten Platz sicherten sich die Bliesgau-Alpakas in Mandelbachtal.