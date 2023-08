Vom Saarland nach München Alfred Gulden (79) – die bewegte Lebensreise eines kreativen Multitalents

Ein Nachbarsjunge, mit dem er in Saarlouis Handball spielte, wechselt zu jener Zeit in das Bischöfliche Konvikt (Internat) und schwärmt von der guten Mannschaft der dortigen Schule. Das gefällt dem jungen Alfred. Der zweite Grund hat mit Alfred Guldens Asthma zu tun, an dem er seit seinem vierten Lebensjahr leidet und weswegen er als kleiner Junge zur Erholung auch an die Nordsee geschickt wird. „Das war für ein saarländisches Kind weit weg.“ Die Luft in der Eifel, so sind seine Eltern überzeugt, würde ihm guttun. Sechs Jahre bleibt er in Prüm. „Dort hat es geklappt mit der Luft und ich war in der Schule wieder gut und habe ein gutes Abitur gemacht. Das Einzige, was mich dort sehr behindert hat, war der Direktor des Konvikts, der hat so ein bisschen einen Narren an mir gefressen. Er wollte immer, dass ich nach Rom auf die Gregoriana (päpstliche Universität, Anm. d. Red.) gehe. Er hat mich ganz schön in die Zange genommen. Das hat mich schwer belastet.“ Wäre er länger in Prüm geblieben, so ist Gulden überzeugt, wäre er seelisch krank geworden.