„Gesichter für ein gesundes Miteinander“ DAK startet Wettbewerb für ein gesünderes Saarland

„Gesichter für ein gesundes Miteinander“ heißt ein Wettbewerb der Krankenkasse DAK, mit dem der soziale Zusammenhalt der Bürger gestärkt werden soll. Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Verbände, Organisationen und Betriebe, die sich mit ehrenamtlichen Projekten und Initiativen beispielhaft in den Bereichen Gesundheit, Prävention und Pflege engagieren. Dabei kann es sich zum Beispiel um spezielle Bewegungsangebote für Kinder oder ältere Menschen handeln, um Schulaktionen zur Suchtprävention oder Anti-Stress-Kurse in Betrieben. In diesem Jahr wird für ehrenamtliche Pflege ein Sonderpreis vergeben. Nach dem Einsendeschluss am 15. September ermittelt eine Jury im Saarland die drei Gewinner. Der Hauptgewinner kommt in die Endausscheidung auf Bundesebene. Im Saarland hat Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) die Schirmherrschaft übernommen.