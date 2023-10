Geschäftsbericht für 2022 DAK hat im Saarland überdurchschnittlich hohe Ausgaben pro Versicherter

„Als Krankenkasse investieren wir überdurchschnittlich in die gesundheitliche und pflegerische Versorgung unserer Versicherten“, sagt Jürgen Günther, der Leiter der saarländischen DAK-Landesvertretung. Über jeden dritten Euro (1509 Euro je Versicherter) hat die Kasse im Jahr 2022 für Krankenhaus-Leistungen ausgegeben. Das ist ein Plus von 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ambulante Behandlungen in den Kliniken sind dabei nicht mit gerechnet.