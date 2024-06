CSD 2024 in Saarbrücken Parade und Programm – alle wichtigen Infos rund um den 25. Christopher Street Day SaarLorLux

An diesem Wochenende feiert der Christopher Street Day SaarLorLux, kurz CSD, sein 25-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „25 Jahre – kein bisschen leise“ startet die Veranstaltung am Samstag, den 1. Juni, und Sonntag, den 2. Juni. Wie der Veranstalter, der Lesben- und Schwulenverband Saar e. V. (LSVD Saar), mitteilte, wird es auch in diesem Jahr eine bunte Parade und ein zweitägiges Straßenfest geben. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Polizei beim CSD etwa 10.000 Teilnehmer, während rund 75.000 Menschen das Spektakel vom Straßenrand aus verfolgten. Der LSVD Saar kündigte für dieses Jahr an: „Der CSD SaarLorLux wird 2024 länger und größer.“ Alle Infos im Überblick.