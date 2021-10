Studie des Informationsdienstleisters Crifbürgel : Corona-Pandemie führt zu mehr Privatinsolvenzen im Saarland

Foto: dpa/Alexander Heinl

Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Saarland mehr Privatinsolvenzen angemeldet als im ersten Halbjahr 2020.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Laut einer Studie des Informationsdienstleister Crifbürgel mussten 856 Personen im Saarland im ersten Halbjahr 2021 Insolvenz anmelden - das bedeutet einen deutlichen Anstieg zum Vorjahreszeitraum, in dem nur 550 Personen im Saarland Privatinsolvenz angemeldet hatten. Das sind 55,6 Prozent mehr Privatpleiten.

Auch wenn man die Privatinsolvenzen auf die Gesamteinwohnerzahl umrechnet, liegt das Saarland deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Mit 87 Privatinsolvenzen pro 100.000 Einwohner liegt es deutlich über dem Bundesschnitt von 68 pro 100.000 Einwohner.

Lesen Sie auch So helfen Schuldnerberatungsstellen : So helfen die Schuldnerberater – auch in der Coronakrise

In Bayern gibt es mit 47 pro 100.000 Einwohnern in Bayern die wenigsten Privatinsolvenzen. Dagegen steht Bremen mit 135 pro 100.000 Einwohner an der Spitze der Privatinsolvenzen.

Diese Personen sind statistisch gesehen eher überschuldet

Lesen Sie auch Regelung für Grenzgänger : Home-Office-Vereinbarung für Pendler verlängert

Der Trend der letzten Jahre, dass in Deutschland eher Männer von einer Privatinsolvenz betroffen sind als Frauen, setzt sich bislang auch 2021 fort. 59,7 Prozent (34.621) der Privatinsolvenzen wurden von Männern gemeldet. Auch im relativen Vergleich der Geschlechter sind die Männer führend. Auf 100.000 Männer entfielen 84 Privatinsolvenzen. Demgegenüber stehen 55 Privatpleiten je 100.000 weibliche Einwohner. Allerdings fiel der Anstieg bei den Frauen mit einem Plus von 51,8 Prozent stärker aus als bei den Männern.

Die größten Zuwächse gab es vor allem in der Altersgruppe der 31-40-Jährigen (plus 55,3 Prozent). Aber auch immer mehr ältere Bundesbürger müssen derzeit eine Privatinsolvenz anmelden. In der Altersgruppe 61 Jahre und älter stiegen die Fallzahlen um 52,2 Prozent. Im bundesweiten Mittel ist ein Großteil der Personen, die eine Privatinsolvenz anmelden, mit einer Schuldensumme unter 10.000 Euro verschuldet.

Corona-Pandemie als Ursache

„Der starke Anstieg an Insolvenzen im ersten Halbjahr ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass viele Privatpersonen letztes Jahr entsprechende Anträge auf eine Privatinsolvenz zurückgehalten haben. Die Betroffenen wollten von einer Gesetzesreform profitieren, nach der Verbraucher seit diesem Jahr nach drei statt wie bisher nach sechs Jahren von ihren Restschulden befreit werden“, erklärt Crifbürgel-Geschäftsführer Dr. Frank Schlein.

„Ab Mai sehen wir nun einen Anstieg, auch der unmittelbar von der Corona-Pandemie verursachten Insolvenzen. Diese Insolvenzwelle wird dann verstärkt ab dem 2. Halbjahr 2021 einsetzen und bis in das Jahr 2022 hineinreichen“, sagt Dr. Schlein. Die Corona-Pandemie habe aufgezeigt, wie schnell unvorhersehbare externe Ereignisse Menschen unerwartet in eine finanzielle Schieflage bringen könnten. In Deutschland würden circa 6,8 Millionen Bürger als überschuldet gelten. Für viele dieser Personen könne ein Schock auf der Einkommensseite für ein erhöhtes Risiko einer Privatinsolvenz sorgen.