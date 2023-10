Saar-Astronaut legt Buch über ISS-Abenteuer vor Euphorie, lästige Kreuzschrauben und plötzlich Ukraine-Krieg – so erlebte Matthias Maurer den Flug ins All

Wir lesen, dass er nach Monaten im All schon wegen 500 Gramm Gewichtszunahme seine Nasch-Gewohnheiten hinterfragt. Dass es bei aller Ordnung in der ISS wie in einer WG zugeht, wo schon 1000 Gegenstände als verschollen gelten und man wichtige Utensilien in Gerümpelkammern zwischen Fäkaliensäcken suchen muss. Eine nette Erkenntnis für typische Saarländer: Astronauten brauchen ein Heimwerker-Gen. Maurer auch, als er 79 ungesicherte Kreuzschrauben in der Schwerelosigkeit ohne Verlust raus- und wieder reindrehen muss, eine „peinvolle Fummelarbeit“, bei der auch der Rat seines Oberthaler Nachbarn Erwin beim Mofa-Schrauben in Jugendtagen zum Tragen kommt: „Nach zu kommt ab“. Und für alle Knauber: In der ISS hilft auch mal ein Kabelbinder, wenn nicht alles so passt wie auf der Erde geplant.