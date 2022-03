Bund-Länder-Beschluss : Nach Lockerungen: Welche Corona-Regeln in der Gastronomie im Saarland gelten – und wie es weitergeht

Im Saarland wurden die Corona-Maßnahmen im März angepasst. Die Regeländerungen gehen auf den Bund-Länder-Beschluss vom 25. Februar zurück. Welche Regelungen gelten jetzt für die Gastronomie im Saarland – und wie geht es nach dem 20. März weiter.

Gastronomie: 2G-plus oder wieder 3G?

Wann ist die 3G-Regelung erfüllt?

Welche Ausnahmen gelten?

Wann gilt die Maskenpflicht?

Während des Konsums von Speisen und Getränken entfällt die Maskenpflicht für alle Besucherinnen und Besucher eines Gastronomiebetriebs. Ansonsten gilt sowohl in der Innengastronomie, als auch der Außengastronomie weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Schutzmaske. Generell entfällt die Maskenpflicht in Innenräumen nach den aktuellen Regelungen nur, wenn 2G-plus eingehalten wird. Auch hiervon sind Kinder bis zur Vollendung ihres sechsten Lebensjahres befreit.

Wie ist die Situation in Frankreich?

Am Montag, den 14. März, wurden in Frankreich die Corona-Beschränkungen weitgehend gelockert. Damit wurde die Maskenpflicht in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens aufgehoben, auch der Impfpass muss vielerorts nicht mehr vorgelegt werden. Bislang war in Restaurants und Cafés für alle Personen ab 16 Jahren der 2G-Nachweis erforderlich.