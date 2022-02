Lockerungen der Maßnahmen : Corona-Verordnung im Saarland: Diese neuen Regeln gelten ab heute

Update Saarbrücken Bund und Länder haben sich auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Auch das Saarland setzt sie um. Was jetzt gilt.

Bund und Länder haben sich auf die Rücknahme von Corona-Maßnahmen in drei Stufen in den kommenden vier Wochen bis zum Frühlingsbeginn am 20. März verständigt. Saarlands Ministerpräsident Hans kündigte die Umsetzung der Beschlüsse an. Die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung endete bereits am 18. Februar. Was ab wann im Saarland gilt.