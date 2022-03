Regionaler Leitartikel : Masken erschweren das Sprachenlernen

Die Corona-Schutzmasken erschweren die Kommunikation untereinander, weil die Mimik hinter den Masken versteckt bleibt. Der emotionale Zustand wird gar nicht mehr wahrgenommen. Das führt häufig zu belastenden Missverständnissen.

Das sagen zum Beispiel Psychologen der Universität Bamberg, die dazu eine Studie durchgeführt haben. Die Frage ist, wie sich das auf das Vermögen von Kindern auswirken wird, sich in einen Gesprächspartner hineinzuversetzen. In den Schulen leidet der Sprachunterricht unter den maskierten Gesichtern. Für Lehrer mit Maske ist es nicht möglich, ihren Erstklässlern den Unterschied zwischen „mmm“ und „nnn“ mithilfe von Mundbewegungen zu zeigen. Das Problem trifft Kinder mit mangelhaften Deutschkenntnissen noch härter. Sie sind auf den Unterricht in der Schule angewiesen, um sich die neue Sprache aneignen zu können. Tragen die Lehrer Masken, können die Mädchen und Jungen kaum ein „U“ von einem „O“ unterscheiden. Um eine Sprache zu erlernen, muss man auch vom Gesicht ablesen können. Auch gute Schüler haben etwa im Englischunterricht Schwierigkeiten, den th-Laut nachzuvollziehen. Das gelingt in der Regel nur, wenn der Lehrer mit dem Finger am Mund zeigt, wie dieser Reibelaut mit der Zunge an den Zähnen gebildet wird. Solche Erfahrungen zeigen, dass es die richtig war, wieder auf Präsenzunterricht statt Homeschooling zu setzen. Denn die Aussprache neuer Sprachen zu Hause am Bildschirm zu üben, ist schwierig. Die Lehrer können die Aussprache nicht richtig kontrollieren. Das ist aber vor allem bei Anfängern wesentlich. Also: So schnell wie möglich weg mit den Masken im Unterricht.