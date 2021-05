Ergebnis gleich aufs Handy : An saarländischen Schulen werden die Corona-Testergebnisse digitalisiert

In den vergangenen Tagen wurde das System schon erfolgreich getestet. Zukünftig können die Testergebnisse flächendeckend an über 300 Schulen digital abgerufen werden.

Im Saarland können die Ergebnisse der Corona-Schnelltests an Schulen jetzt auch digital erfasst werden: Möglich mache dies die Erweiterung der landeseigenen Bildungscloud „Online-Schule Saarland“ (OSS) um ein Coronatest-Modul, teilte das saarländische Bildungsministerium am Freitag mit.

Das neue System sei in den vergangenen Tagen bereits an 30 Schulen im Saarland erfolgreich getestet worden, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. Jetzt werde es flächendeckend an über 300 Schulen gebracht, die die OSS nutzten. „Damit entlasten wir nicht nur die Schulen bei der Testorganisation, sondern erleichtern vor allem auch Kindern und Jugendlichen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben außerhalb der Schule, etwa in Vereinen“, sagte Streichert-Clivot.