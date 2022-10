Corona-Regeln : Saarland verzichtet auf Verschärfung der Maskenpflicht

Die neuen Regeln im Saarland, um eine Ausbreitung des Corona-Virus‘ einzudämmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Saarbrücken Das Gesundheitsministerium in Saarbrücken gab am Dienstag bekannt, wie die Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter vorgehen will. Darauf müssen sich die Menschen im Saarland jetzt einstellen.

Auch wenn die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Saarland rückläufig ist, steht das Bundesland weiterhin an der Spitze mit der höchsten Inzidenz in Deutschland. Mit weitem Abstand folgt Mecklenburg-Vorpommern (699). Der Stadtstaat Hamburg ist mit 338,7 am geringsten betroffen.

Aktuell liegt der Wert in der Region bei 905,2. Bundesweit gibt ihn das Robert-Koch-Institut (RKI) mit 579,2 an. Der Landkreis mit der höchsten Ansteckungsrate binnen sieben Tagen, auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, ist zurzeit Neunkirchen. Hier registriert das Institut eine Inzidenz von 1027,9. Soweit die jüngsten Angaben vom Vormittag.

Das gilt jetzt im Saarland im Kampf gegen Corona

Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) gab am Dienstag, 25. Oktober, bekannt, dass es zu keiner Verschärfung der Maskenpflicht kommen werde.

Jung: „In den vergangenen Tagen konnten wir sowohl bei der Sieben-Tage-Inzidenz als auch bei der Covid-bedingten Krankenhausbelastung einen Rückgang feststellen. In enger Abstimmung mit der Wissenschaft und den Experten aus dem Gesundheitswesen, haben wir uns daher dazu entschieden, zunächst keine Änderung der Corona-Rechtsverordnung vorzunehmen.“

Nichtsdestotrotz werde die Lage kontrolliert und täglich neu bewertet. Eine Verschärfung der Maskenpflicht sei für die nächsten Wochen unwahrscheinlich: „Sollte es zu einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems kommen, werden wir aber über eine Maskenpflicht in Teilbereichen beraten müssen.“

Minister blickt auf jüngste Todesfälle