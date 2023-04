Teilnehmer für neue Studie gesucht Pollival verringert Corona-Virenlast – Uniklinikum Homburg testet Saar-Nasenspray auf weitere Fähigkeit

Anfang vergangenen Jahres konnte in einer Studie am Uniklinikum Köln bereits nachgewiesen werden, dass der in Pollival enthaltene Wirkstoff Azelastin bei positiv auf Corona getesteten Personen die Vermehrung des Coronavirus Sars-CoV-2 wirksam hemmt. Azelastin verhindert, dass Corona-Viren in die menschlichen Zellen eindringen, und kann Viren, die bereits eingedrungen sind, effektiv daran hindern, sich zu vermehren.