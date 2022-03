Neue Regeln : Diese Corona-Lockerungen gelten aktuell im Saarland

Saarbrücken Im Saarland hat der Ministerrat am Freitagabend beschlossen, die aktuelle Corona-Verordnung bis zum 2. April zu verlängern. Welche Regelungen ab heute gelten und in welchen Bereichen gelockert wird.

Maskenpflicht im Saarland wird gelockert

Darüber hinaus tut sich etwas bei der Maskenpflicht: Sie gilt zwar grundsätzlich weiterhin in geschlossenen und für Besucher oder Kunden zugänglichen Räumen - kann nun aber dort entfallen, wo die 3G-Regel kontrolliert und eingehalten wird, also nur Geimpfte, Getestete und Genesene Zutritt haben. Zuvor war es so gewesen, dass die Maskenpflicht in Innenräumen und bei Veranstaltungen nur dann entfiel, wenn 2G-plus eingehalten wurde, also lediglich Geimpfte oder Genesene mit einem Test Zutritt hatten.