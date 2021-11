Werden die Regeln im Saarland eingehalten? : Corona: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in Kneipen, Restaurants, Bussen und Bahnen

Corona: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren in Kneipen, Restaurants, Bussen und Bahnen

Mit der Polizei sind an diesem Freitag, 26. November, wieder Mitarbeiter der örtlichen Ordnungsämter unterwegs, um Verstöße gegen die Corona-Verordnungen zu ahnden. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Saarbrücken Erneut tun sich örtliche Ordnungsämter mit der Polizei zusammen. Sie wollen kontrollieren ob die Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion eingehalten werden. Wenn nicht, kann das für alle Beteiligten teuer werden.

Zum wiederholten Male sind an einem gemeinsamen Aktionstag Mitarbeiter der örtlichen Ordnungsämter sowie Polizisten im gesamten Saarland unterwegs. Sie inspizieren am Freitag, 26. November, Restaurants, Kneipen, Bahnen und Busse. Ziel dieser Gemeinschaftskontrolle: Es sollen jene entlarvt werden, die sich nicht an die Corona-Regeln halten. Und diese sind seit einer Woche wegen der stark steigenden Neuinfektionen nochmals verschärft worden.