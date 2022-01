Wegen Corona : Nächste Karnevalsumzüge fallen aus – Diese Fastnachts-Veranstaltungen im Saarland sind bereits abgesagt

So gut wie alle Fastnachtsveranstaltungen nebst Umzüge sind im Saarland abgesagt. Foto: dpa/Caroline Seidel

Saarbrücken Zum Sessionsauftakt Mitte November machten sich die Verantwortlichen der meisten Vereine im Saarland noch Hoffnung. Jetzt ist klar: Rund um Rosenmontag fallen viele Veranstaltungen aus. Ein Überblick, wo große Umzüge und Kappensitzungen bereits abgesagt sind.

Das Training der Garden und Showtanzgruppen war vielerorts bereits im Frühjahr vergangenen Jahres angelaufen. Einige Vereine setzten die Proben den Sommer hindurch fort. Büttenredner trugen ihr inhaltliches Material zusammen. Doch abermals scheint alles für die Katz‘. Es hagelt Absagen aus dem gesamten Saarland. Kaum eine Veranstaltung, an der die organisierten Fastnachter noch festhalten. Der Grund dafür, dass reihenweise gestrichen wird, liegt denkbar nahe: die hohen Ansteckungszahlen mit dem Corona-Virus.

Der Rosenmontagsumzug in Saarbrücken-Burbach ist abgesagt

Nun traf es auch ganz offiziell den größten Rosenmontagsumzug des Landes in Saarbrücken-Burbach. Am Donnerstagabend, 13. Januar, hatten sich die Organisatoren dazu entschieden. Bereits im Vorfeld war bekannt geworden, dass er wohl auch dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit wegen der hohen Zahl an Neuinfektionen nicht stattfinden kann.

Auch Neunkirchen ist davon betroffen. Damit müssen die Narren im zweiten Jahr hintereinander ohne Straßenkarneval in den beiden saarländischen Hochburgen mit mehreren 100 000 Zuschauern auskommen.

Zwar hatte es der Verband saarländischer Karnevalsvereine (VSK) als Dachorganisation den Mitgliedern freigestellt, Veranstaltungen zu planen – natürlich unter den immer wieder angepassten Hygienebestimmungen. Doch den meisten scheint das Unterfangen einfach nicht geheuer. Das betrifft auch Rathausstürme.

Karneval mit Corona: Einschränkungen bei der Zuschauerzahl und Abstandsregeln

So begründet unter anderem der So war noch nix 1847 aus Ottweiler seine Absage sämtlicher Saalveranstaltungen mit tiefgreifenden Unwägbarkeiten. Das betreffe unter anderem Einschränkungen bei den maximalen Zuschauerzahlen. Demnach gebe es Größenordnungen, bei denen eine Prunksitzung ein Zuschussgeschäft werde. Abgesehen davon, dass in halbleeren Sälen ohnehin keine rechte Stimmung aufkommen wolle, sagt Thomas Jahn, Präsident des ältesten Karnevalsvereins im Saarland. Und ein Maskenball, bei dem Abstandsregeln eingehalten werden müssen, konterkariere den Sinn eines solchen Tanzabends.

So sehen es die meisten im Saarland. Das trifft auch landauf, landab die Umzüge. Die größten an der Saar sind abgesagt – nach 2021 bereits das zweite Mal in Folge. Auch hier seien die strengen Anforderungen seitens der Regierung an die Veranstalter ausschlaggebend. Einlass- und Impfstatuskontrollen könnten meist nicht gewährleistet werden, heißt es dazu unter anderem vom Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA), in dem sich acht Vereine der Kreisstadt zusammengetan haben. Dessen Präsident Karl Albert geht davon aus, dass es höchstens vereinzelt ganz kleine Treffen im engsten Kreis geben werde.

Die Dengmerter Narrezunft (DNZ) in St. Ingbert soll stattfinden

Eine Statistik über die Absagen führt der Dachverband VSK nicht, sagt Präsident Hans Werner Strauß auf SZ-Nachfrage. Denn niemand der nach eigenen Angaben 180 Mitgliedsvereine müsse dies zentral mitteilen. „Aber ich erfahre jeden Tag von neuen Absagen. Nur ganz wenige wollen es durchziehen.“

So wie die Dengmerter Narrezunft (DNZ). Die St. Ingberter Fastnachter planten nach wie vor ihre Veranstaltung am Samstag, 22. Januar, zum närrischen Geburtstag, dem sechsmal elfjährigen Bestehen. Dazu habe Strauß erst vor wenigen Tagen die Einladung per Post erhalten. Und auf der Facebookseite des Vereins wurde eine entsprechende Ankündigung diese Woche angekündigt.

Bereits Premabüba ist Corona zum Opfer gefallen

Doch es trifft nicht nur die Veranstaltungen der Karnevalsvereine, denen Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Die größte kommerzielle Fete, der Premabüba in der Saarbrücker Congresshalle, war bereits einen Tag vor dem offiziellen Startschuss in die fünfte Jahreszeit, am 10. November vergangenen Jahres, abgesagt worden – ebenfalls zum zweiten Mal direkt hintereinander.

Folgende Umzüge fallen Corona zum Opfer: