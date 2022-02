„Wir tragen dazu bei, die Pandemie zu besiegen“ : So lief der erste Tag der Corona-Impfungen in saarländischen Apotheken

Sulzbach/Saarbrücken Seit Dienstag sind Impfungen gegen das Coronavirus nicht nur in Impfzentren und beim Arzt, sondern auch in Apotheken möglich. Eine Bilanz des ersten Tages.

Von Frank Bredel

Am Dienstag konnten sich im Saarland erstmals Menschen in einer Apotheke die Corona-Impfung abholen. Dafür hatte die Saarländische Apothekerkammer landesweit 44 Apotheken zum Mitmachen bewegen können, erklärte am Dienstagmorgen der Präsident der Saarländischen Apothekerkammer Manfred Saar bei einem Ortstermin in der Easy-Apotheke in Sulzbach.

Gegenüber des Supermarktes, am großen Parkplatz unterhalb des Mellinwegs, kann man sich jetzt jeden Tag gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn man sich angemeldet hat. „Das ist erforderlich, damit wir den Impfstoff vorbereiten können. Für den ersten Tag liegen sieben Anmeldungen vor“, sagt Apothekerin Daniela Desmettre, die zum ersten Mal in ihrem Berufsleben Impfungen durchführt. „Das ist eine schöne Ergänzung unseres Angebots. Überrannt wird die Apotheke deswegen nicht, aber wir können Impfskeptiker gezielt ansprechen, immer mal für die Impfung werben und jetzt auch ganz niederschwellig diese umsetzen.“

Die Apothekerin musste einen Sonderkurs absolvieren, um impfen zu dürfen. Manfred Saar: „Jeder Apotheker, der impfen will, besucht einen zehnstündigen Kurs und macht praktische Übungen. Man lernt das Verabreichen der Injektion, vieles über Corona und über Nebenwirkungen und jede Menge Theorie. Viel Wert wird auf Erste Hilfe gelegt, damit man bei einer Allergie oder einem Schock sofort richtige Maßnahmen ergreifen kann.“ Ohne diese Kurse dürfe kein Apotheker impfen, weshalb auch nicht alle mitmachen würden. Für Kinderimpfungen gebe es noch einen weiteren Basiskurs.

Geimpft werden in Apotheken nur Patienten mit einer unkritischen Anamnese. „Man muss einen Fragebogen ausfüllen und Angaben zu Vorerkrankungen machen. Wenn der Apotheker hier ein Problem erkennt oder sich unsicher ist, verweist er den Impfwilligen an eine ärztliche Impfstelle“, erklärt der Kammerpräsident. Einen solchen Fall habe es am ersten tag auch schon gegeben: „Eine an Epilepsie erkrankte Frau wurde vom Hausarzt nicht geimpft, weil er darin eine Kontraindikation sieht. Diese Impfung wurde auch bei uns nicht durchgeführt.“

Daniela Desmettre hat in ihrer Apotheke eine kleine Impfkabine eingerichtet; dort wird das Aufklärungsgespräch geführt, dort sind Gerätschaften für den Notfall und eine Liege. Ein Vorhang trennt die Kabine vom Kundenbereich, Intimität ist gewährleistet. Impfen ließ sich am Dienstag Sulzbacherin Aniela Pientka. „Exakt heute lief meine Dreimonatsfrist ab; ich komme zum Boostern“, sagt sie. Sie schätzt die schnelle Abwicklung in der Apotheke, während draußen im Auto die Kinder warten.

Apothekerpräsident Saar ist überzeugt, dass viele Menschen das Angebot der Apotheken annehmen werden. Aus den Grippeimpfungen habe man bereits positive Erfahrungen. „Bald kommt der Totimpfstoff. Ich glaube, dass wir Menschen, die Ärzten kritisch gegenüber stehen, bei uns zur Impfung bewegen können. Wir tragen damit dazu bei, die Pandemie zu besiegen.“ Er empfiehlt auf der Internetseite der Apothekerkammer nach Apotheken mit Impfangebot zu suchen und dann Termine individuell mit der Wunschapotheke zu vereinbaren.