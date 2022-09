Fünfte Spritze : Corona-Impfung im Saarland: Wer bekommt das Omikron-Vakzin? Das empfehlen Experten

Saarbrücken Die Impfungen mit dem neuen Omikron-Vakzin laufen aktuell an. Das Bundesgesundheitsministerium ruft Risikogruppen zur zügigen Impfung auf. Doch was gilt eigentlich für diejenigen, die ihre vierte Impfung längst haben?

Fünfte Impfung gegen Corona: Das sagen Experten

„Die Indikation sollte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Gefährdung individuell getroffen werden“, so der Hinweis der Stiko in ihrer 21. Aktualisierung der Covid-19-Impfempfehlung. Es gelte im Einzelfall abzuwägen, erklärt auch Rissland.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine mögliche dritte Auffrischimpfung?

Welche möglichen Risiken bestehen durch die wiederholte Booster-Impfung?

So funktioniert ein mRNA-Impfstoff

Bedenken, dass sich nach mehrmaliger Impfung Wirkstoffe im Körper anreichern, müsse man keine haben. Jürgen Rissland erklärt, wie so ein mRNA-Impfstoff funktioniert: „Die mRNA ist nicht stabil. Überall – auf unserer Haut, der Schleimhaut und auch in den Zellen – haben wir Enzyme, die die mRNA sozusagen ‚kleinhächseln‘.“ Die Herausforderung bei der Entwicklung des mRNA-Impfstoffes war also, die mRNA so weit zu stabilisieren, dass sie nicht schon abgebaut ist, bevor sie in der Zelle ankommt.