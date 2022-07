Saarland greift bei Impfpflicht durch : „Tagesthemen“ berichten über ungeimpfte Pflegerin aus Saarbrücken, der nun Arbeitsverbot droht

Saarbrücken Lange wurde über die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche wurde lange diskutiert. Jetzt machen die Behörden im Saarland ernst. Darüber berichteten auch die ARD-“Tagesthemen“ – und sprachen unter anderem mit einer ungeimpften Pflegehilfskraft aus Saarbrücken.

Seit Mitte März 2022 gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht – auch im Saarland. Allerdings wollen nicht alle, die in der Pflege arbeiten, sich auch impfen lassen. Für die hat das seither Konsequenzen, die sogar bis hin zum Beschäftigungsverbot reichen. So erging es auch der Lisa Wolf aus dem Saarland. Sie arbeitet als Pflegehilfskraft im Pflegeheim Haus St. Johann in Saarbrücken.

In einem zweieinhalb Minuten langen Beitrag in den „Tagesthemen“ in der ARD am Mittwochabend, 27. Juli, berichtet Wolf gleich zu Beginn von ihrem Schicksal. „Ich hatte eigentlich im August beziehungsweise im Oktober vor, meine Ausbildung in der Generalistik zu machen. Das wurde mir auch schon zugesagt. Ich kann das aber leider jetzt nicht antreten, weil ich mich nicht impfen lasse. Das verbaut einem einfach das Leben“, sagt Wolf in dem Beitrag. Neben der geplatzten Ausbildung droht ihr demnach nun sogar ein Betretungsverbot in dem Pflegeheim, in dem sie aktuell noch arbeitet. Denn die saarländischen Landkreise machen vier Monate nach dem Start der Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheits- und Pflegebranche Druck bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.