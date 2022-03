Neue Corona-Lockerungen : Maskenpflicht, Gastronomie & Veranstaltungen im Saarland: Diese Corona-Regeln gelten

Eine gelockerte Maskenpflicht, 3G in der Gastronomie und eine höhere Personenbegrenzung: Im Saarland gilt seit dem 4. März eine neue Corona-Verordnung. Die Regeln im Überblick.

Trotz hoher Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland wurden die Corona-Maßnahmen in Saarland gelockert. Nach dem Bund-Länder-Beschluss von Mitte Februar traten auch im Saarland am 4. März neue die Corona-Regeln in Kraft. Bisher geschlossene Diskotheken und Clubs sind unter den Zugangsregeln von 2G-plus wieder geöffnet. Auch Veranstaltungen mit mehr als 2000 Besuchern sind wieder für Geimpfte und Genesene (2G) erlaubt.