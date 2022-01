Weitere Beschränkungen : Corona-Verordnung im Saarland: Die neuen Regeln im Überblick

Update Saarbrücken Welche Corona-Regeln gelten aktuell im Saarland? Welche Änderungen kommen auf uns zu? Ein Überblick.

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat die 2G-Regel am 21. Januar im Einzelhandel gekippt. Die Klage mehrerer Elektro-Fachmärkte im Saarland war damit erfolgreich. Zuletzt hatte unter anderem Mediamarkt-Saturn gegen die 2G-Regelung im Saarland geklagt. Auch in Bayern war die 2G-Regel für den Einzelhandel am Mittwoch nach einer Gerichtsentscheidung zurückgenommen worden. Die Entscheidung hat zur Folge, dass im Saarland bis auf Weiteres die 2G-Regelung im Einzelhandel generell nicht mehr angewendet werden darf.