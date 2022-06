Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland steigt sprunghaft an – nur zwei Kreise unter 500er-Marke

Saarbrücken/Berlin Zuletzt legten die Corona-Inzidenz-Zahlen im Saarland wieder deutlich zu. Aufgrund von Nachmeldungen stiegen die Werte am heutigen Dienstag besonders sprunghaft an.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 14. Juni, 1677 Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland. Seit Beginn der Pandemie sind 322 385 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet keinen weiteren Todesfall. Damit bleibt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, bei 1 702. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 530,5. Zuvor lag sie bei 365,1. Unmittelbar nach Wochenenden und Feiertagen sind die Zahlen laut RKI wegen Nachmeldungen nicht sehr zuverlässig.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in den Landkreisen

Im Landkreis St. Wendel ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 746,0 am höchsten. Den niedrigsten Wert hat der Regionalverband Saarbrücken (479,1). Die meisten Gesundheitsämter melden am Wochenende und an Feiertagen keine Zahlen ans Institut. Darum sind die Angaben sonntags und zum Wochenstart sowie nach Feiertagen nur eingeschränkt aussagekräftig. Nachmeldungen verzerren die aktuellen Darstellungen. Einfluss hat dies auf die Angaben in ganz Deutschland. Im Saarland meldet nur der Landkreis Merzig-Wadern noch jeden Tag neue Zahlen.