Aktuelle Zahlen vom RKI : Saar-Inzidenz weit über Deutschland-Wert – Nur noch ein Landkreis unter 1000er-Marke

Saarbrücken/Berlin Die Zahlen zu Infektionen mit dem Corona-Virus sind nach dem Wochenende noch ungenauer, als schon ohnehin befürchtet. Dennoch ist ein Trend abzulesen: Die Inzidenz bleibt im Saarland und auch in Deutschland hoch. Die RKI-Angaben vom frühen Montagmorgen.

Gleichzeitig registrierten die Ämter keinen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Ansteckung. Damit bleibt die Zahl derer, die im Saarland seit der Pandemie mit oder an einer Infektion gestorben sind, auf 1731 Menschen.

Nachmeldungen und geringere PCR-Tests verzerren das aktuelle Gesamtbild

Vergleiche der Daten sind bereits seit längerem aufgrund des sich verändernden Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen schwierig. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle schwankt aufgrund der lückenhaften bis fehlenden Übermittlung am Wochenende schon seit Wochen stark – die Inzidenz-Werte sind damit deutlich verzerrt. Im Saarland meldet nur noch der Landkreis Merzig-Wadern durchgehend aktuelle Zahlen. Darum gibt es am Wochenende und Montag bei den übrigen Saar-Regionen keine Veränderungen. Das wirkt sich auch auf die bundesweite Statistik aus. In anderen Bundesländern ist die Erfassung neuer Fälle am Wochenende ebenso stark lückenhaft