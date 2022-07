Aktuelle Zahlen vom RKI : Weitere Corona-Fälle lassen Inzidenz im Saarland steigen – Nur in einem Landkreis geht Wert leicht zurück

Weitere Corona-Fälle lassen Inzidenz im Saarland steigen – Nur in einem Landkreis geht Wert leicht zurück

Saarbrücken/Berlin Die Sommerwelle bei den Infektionen mit dem Corona-Virus hat das Saarland im Griff. Auch in Deutschland steigt die Inzidenz. Die Region liegt weiter über dem Bundesschnitt. Die aktuellen Corona-Zahlen im Überblick.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Freitag, 1. Juli, 1565 neue Corona-Zahlen für das Saarland gemeldet. Am Vortag waren es 1853 gewesen. Die Inzidenz steigt auf 867,6 (Vortag: 842,7). Den höchsten Wert weist weiterhin der Landkreis Merzig-Wadern mit 981,9 (zuletzt: 947,1) auf. Die geringste Inzidenz nennt das RKI für den Regionalverband Saarbrücken mit 793 (zuvor: 770,1). Diese Zahl beschreibt die Infektionen mit dem Corona-Virus binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner hochgerechnet.

Corona-Test-Chaos in Saar-Apotheken: „Schlimmste Befürchtungen bewahrheitet“

Gleichzeitig registrierten die Ämter einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Ansteckung. Damit steigt die Zahl derer, die im Saarland seit der Pandemie mit oder an einer Infektion gestorben sind, bei 1720 Menschen.

Vergleiche der Daten sind bereits seit längerem aufgrund des sich verändernden Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen schwierig. Die Zahl der Neuinfektionen und Todesfälle schwankt aufgrund der lückenhaften bis fehlenden Übermittlung am Wochenende schon seit Wochen stark – die Inzidenz-Werte sind damit deutlich verzerrt. Experten gehen außerdem seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 682,7 (Vortag: 668,6) an. Das geht aus Zahlen von 3.11 Uhr hervor. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 113 099 (insgesamt: 28 293 960) Coronaneuinfektionen und 84 Todesfälle (insgesamt: 141 189) innerhalb eines Tages.