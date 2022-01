Am Dienstag verkündet, seit Mittwoch in Kraft : „Unüberlegter Schnellschuss“ – FFP2-Maskenpflicht im Saar-Einzelhandel sorgt für Kritik

Am Dienstag verkündet, seit Mittwoch in Kraft

Saarland Die Landesregierung hat im Saarland eine FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel verhängt. Nun wird Kritik laut. Besonders die FDP findet klare Worte. Aber auch der saarländische Handelsverband ist unzufrieden.

Die Maskenpflicht im Saar-Einzelhandel und ÖPNV war am Dienstag verkündet worden und trat bereits an diesem Mittwoch in Kraft. Diese Neuregelung ist eine Reaktion der Landesregierung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, das am vergangenen Freitag die bis dahin geltende 2G-Regel im Saar-Einzelhandel gekippt hatte.