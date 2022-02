Corona-Fastnacht im Saarland : In St. Barbara kommen die Narren trotz Corona ganz groß raus: Der Zug steht, die Besucher laufen

Info

Der närrischer „Stehzug“ in St. Barbara beginnt am Karnevalsamstag, 26.2. ab 14.11 Uhr in der Schlossbergstraße. Für Akteure gilt die 2G-Plus-Regel, für Besucher 2G. Im Anschluss findet ein Open-Air-Maskenball vor dem Dorfgemeinschaftshaus statt (2G plus negativer Test).

Ein Kinder-Maskenball steigt in St. Barbara am Karnevalssonntag, 27.2. ab 14.11 Uhr (am Dorfgemeinschaftshaus). Das Prinzentreffen des Verbands Saarländischer Karnevalvereine findet sonntags um 11.11 Uhr ebenfalls in St. Barbara statt. In einigen Gemeinden gibt es virtuelle Rathausstürme am Fetten Donnerstag. Auch weitere Maskenbälle für Kinder finden draußen statt (zum Beispiel in Riegelsberg am Sonntag). Es gelten mehr oder weniger strenge Corona-Regelungen.

Einige Vereine im Saarland lassen Veranstaltungen zudem unter strengen Hygieneregeln nur im Kreise der Vereinsmitglieder stattfinden.

Die digitale Fastnacht steigt ab 21.2., um 17.11 Uhr täglich mit Beiträgen der saarländischen Karnevalvereine als YouTube-Video.

saarkarneval.de/