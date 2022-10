Aktuelles vom RKI : Corona: Diese beiden Landkreise im Saarland haben die höchste Inzidenz bundesweit

Besorgniserregend für die Landesregierung: die massiv steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Die Corona-Infektionszahlen im Saarland sind sprunghaft angestiegen. Zwei Landkreise aus der Region stehen bundesweit mittlerweile an der Spitze, was die Inzidenz betrifft. Das bereitet der Landesregierung Sorgen. Wo die Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage am höchsten waren und was das für die Kliniken bedeutet.