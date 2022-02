Mehrere positive Fälle im Februar : Nach Corona-Ausbruch im Gefängnis – so ist die Lage in der JVA Lerchesflur

Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Anfang Februar ist es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lerchesflur in Saarbrücken zu einem Corona-Ausbruch gekommen – die Anstalt musste in einen teilweisen Lockdown wechseln. Wie hat sich die Lage seitdem entwickelt?