28 Millionen Euro extra für Schulen im Saarland : Corona-Aufholprogramm startet verhalten

Saarbrücken Zwei Milliarden Euro hat der Bund locker gemacht für das „Corona-Aufholprogramm“. 28 Millionen stehen im Saarland dafür bis Ende 2022 zur Verfügung. Wie nutzen die Schulen das Geld und was bieten sie an?

Corona hat viele Schülerinnen und Schüler nicht nur beim Schulstoff zurückgeworfen. Auch Freizeitangebote blieben auf der Strecke, das Schulleben kam zum Erliegen. Um diese Defizite aufzufangen und Kindern und Jugendlichen zu helfen, hat der Bund im Mai 2021 das „Corona-Aufholprogramm“ aufgelegt in einem Umfang von insgesamt zwei Milliarden Euro. Eine Milliarde Euro ist reserviert für den Abbau von Lernrückständen und die Schaffung von zusätzlichen Förderangeboten in diesem und im nächsten Jahr. Das Saarland erhält aus diesem Topf 11,5 Millionen Euro und hat das Budget aus Landesmitteln mit weiteren 16,5 Millionen Euro auf 28 Millionen Euro aufgestockt. Mit einer weiteren Milliarde fördert der Bund frühkindliche Bildung und außerschulische Angebote.

Viel Organisationsarbeit für die Schulen

Das Geld muss nun an die Schulen verteilt werden, damit dort wiederum sinnvolle Förderangebote, aber auch Programme im musisch-kulturellen und emotional-sozialen Bereich gemacht werden können. Auch wenn sich die Schulen über das Geld freuen – die Angebote zu organisieren ist eine aufwändige Angelegenheit. Zum Teil sind sie in den Unterricht integriert. Oder aber sie finden am Nachmittag statt, vor allem wenn es weniger ums Pauken als ums Spaßhaben geht.