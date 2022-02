Trotz Kritik von Ärzten : Corona-Impfungen ab heute auch in saarländischen Apotheken möglich

Saarland Im Saarland bieten ab heute auch Apotheken Corona-Impfungen an. Trotz lauter Kritik vieler Ärzte. Welcher Plan dahinter steckt – und was Frankreich damit zu tun hat.

Seit dem heutigen Dienstag bieten Apotheken im Saarland Impfungen gegen das Coronavirus an. Wie die Apothekerkammer am vergangenen Mittwoch in Saarbrücken mitteilte, stellen diese Impfungen eine Ergänzung zu den Angeboten in Arztpraxen und Impfzentren dar. „Wir wollen diejenigen erreichen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, zum Beispiel weil ihnen die Organisation eines Impftermins bisher zu aufwendig war“, sagte Kammer-Präsident Manfred Saar. Dadurch werde ein niedrigschwelliges, flächendeckendes Angebot geschaffen.

Impfung-Angebot in Apotheken ist freiwillig – Vorbild Frankreich

Erfahrungen aus dem Ausland hätten gezeigt, dass Apotheken einen entscheidenden Beitrag zur Impfstrategie leisten. „So wurden zum Beispiel in Frankreich bereits mehr als sechs Millionen Patientinnen und Patienten gegen Covid-19 in Apotheken geimpft“, sagte Saar. Seit Januar werde das Personal in Apotheken ärztlich geschult. Gleichzeitig seien technische Voraussetzungen geschaffen worden, um die Zahl der Geimpften elektronisch an das Robert Koch-Institut (RKI) zu melden. Die Impfungen seien ein zusätzliches und freiwilliges Angebot der Apotheken. Es liege daher in der Entscheidung ihrer jeweiligen Leitung, die Impfung anzubieten.

Kritik von Ärzten aus Saarland: „Könnten Impfungen alleine schultern“

Die saarländische Ärzteschaft hatte bereits am vergangenen Freitag, 28. Januar, die Pläne massiv kritisiert: „Die saarländische Ärzteschaft fordert, dass Impfungen nur in den Händen humanmedizinischer Ärztinnen und Ärzten durchgeführt werden“, lautet die deutliche Anweisung an die Landesregierung in einem Statement: „Eine Lieferung der benötigten Impfstoffe vorausgesetzt, könnten saarländische Praxen die Impfkampagne alleine schultern“, schreibt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in ihrem Statement.

Es waren deutliche Vorwürfe gegen das saarländische Gesundheitsministerium, die die Vertreterversammlung der KV Saarland in der Resolution vom Freitag erhob. Unterstützt wurde die Resolution von insgesamt 18 ärztlichen Berufsverbänden darunter auch der Saarländische Hausärzteverband sowie die saarländischen Ableger des Hartmannbundes (Verband der Ärztinnen und Ärzte Deutschland) und des Verbandes der niedergelassenen Ärzte Deutschlands, um nur drei davon zu nennen.

Gesundheitsministerium reagierte auf die Vorwürfe der Ärzte

Zu den Vorwürfen betreffend die Impfstoff-Verteilung stellte das saarländische Gesundheitsministerium klar: „Die Lieferung von Impfstoffen verantwortet der Bund. Er liefert über den Großhandel getrennt an Ärzte und Impfzentren. Daran kann die Landesregierung nichts ändern.“

Außerdem kündigte das Ministerium an, es werde dem Ministerrat vorschlagen, die Impfzentren bis Ende 2022 offen zu lassen: „Darauf haben sich alle 16 Länder mit dem Bundesgesundheitsminister geeinigt.“ Gleichzeitig will das Ministerium aber auch an der bewährten Impfallianz mit den niedergelassenen Ärzten festhalten.

