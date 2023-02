Flüchtlingsunterbringung im Saarland in der Kritik : Umstrittenes Containerlager für Geflüchtete in Ensdorf: Reinhold Jost fordert Zuschuss vom Bund

In diesem Containerlager am Fuß der Ensdorfer Bergehalde sollen ab März bis zu 300 Geflüchtete untergebracht werden. Es ist fast fertig. Foto: Ruppenthal

Ensdorf/Saarbrücken Das Containerlager auf dem Gelände der ehemaligen Grube Ensdorf für bis zu 300 Geflüchtete ist fast fertig. Innenminister Reinhold Jost (SPD) will, dass der Bund einen Teil der Kosten übernimmt. Das will er am Donnerstag beim Flüchtlingsgipfel in Berlin fordern.