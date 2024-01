Liedermacher vor vollem Haus in der Congresshalle Schlagersängerin Nicole überrascht Fans bei Heinz-Rudolf Kunzes Konzert in Saarbrücken

Sphärische Klänge dringen durch die abgedunkelte Saarbrücker Congresshalle – düster, experimentell, scheinbar endlos. Die Spannung im Publikum steigt. Dann betritt plötzlich ein Mann in einer Zwangsjacke die Bühne. Sie wird entfernt, als er anfängt zu singen, seinen Song „Irrsinn“ anstimmt. Das Konzert des Liedermachers Heinz-Rudolf Kunze am Samstagabend in der ausverkauften Congresshalle setzte sich mit dem aktuellen „Irrsinn der Welt“ auseinander: Krieg, Unmenschlichkeit, mangelnde Zivilcourage, Rassismus und weitere Themen lagen dem engagierten Künstler am Herzen: „Ich pflanze einen Baum um meine Wut“ lautet eine Zeile in dem Lied „Der schwere Mut“. Denn diese Wut sei die Essenz, von dem seine Musik lebe.