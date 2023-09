Fördergeld vom Bund Comeback für den Oberleitungsbus auch im Saarland?

Ein Trolleybus ist ein Zwischending. Halb Straßenbahn, halb Linienbus. Er nutzt Oberleitungen, wo er welche hat, kann aber auch ohne fahren. Ältere Saarländerinnen und Saarländer kennen das. Denn in Saarbrücken, Neunkirchen, Völklingen und Forbach gab es die Busse vor vielen Jahren, bevor die Technik in Deutschland fast in Vergessenheit geriet. Nur drei deutsche Städte haben das System heute noch. Weltweit sind es allerdings rund 300 Kommunen, in denen diese Busse fahren.