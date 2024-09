Höher, schneller, weiter? Coaching-Boom im Saarland: Von großen Glücksversprechen und unterschätzten Gefahren

„Es war, als hätte man Wasser über ein loderndes Feuer gegossen“. Wenn Tamara Heine (Name von der Redaktion geändert) an ihr Coaching zurückdenkt, drückt sie sich in bildreichen Sätzen aus. Sie erzählt, dass sie sich irgendwann gefragt habe, „welche Jacken ich mir da angezogen habe“ und dass sie noch heute damit beschäftigt sei, sich selbst wieder zusammenzusetzen. Das Coaching sollte sie in ihrer Karriere weiterbringen – stattdessen endete Tamara Heine beim Psychologen.