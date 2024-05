Bericht aus dem Bundesfinanzministerium Großes Gehalt-Plus für Chefs bundeseigener Einrichtungen – auch im Saarland

Hunderte Unternehmen gehören dem Bund. Oder er ist zumindest an ihnen beteiligt. Darüber berichtet einmal im Jahr das Finanzministerium in Berlin. Und dabei werden auch die Gehälter der Führungskräfte publik gemacht. Die lassen in einigen Fällen mächtig staunen. Zum einen, was die Zuwächse binnen kürzester Zeit betrifft. Zum anderen beim Vergleich der Höhe mit Einkommen anderer Führungskräfte. Hier fällt ein Posten aus dem Saarland besonders auf, der weitaus besser dotiert scheint, als der des Bundeskanzlers.