Neue Show „Bohemia“ : Warum das Publikum 135 000 Euro für den Cirque Bouffon gesammelt hat

Der Cirque Bouffon gastiert mit seiner neuen Show „Bohemia” vom 10. September bis 17. Oktober 2021 auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater in Saarbrücken.

Die Vorstellungen sind von Mittwoch bis Freitag um 19.30 Uhr, samstags um 14.30 und 19.30 Uhr sowie sonntags um 14.30 und 17.30 Uhr, Montag und Dienstag ist spielfrei.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tickethotline der Saarbrücker Zeitung, Tel. (0681) 5 02 55 22, „Ticket Regional“, „Eventim“ sowie ab zwei Stunden vor jeder Vorstellung an der Zirkus- und an der Abendkasse.

Bestehende Gutscheine oder bereits erworbene Karten zu abgesagten Shows in 2020 können auf einen neuen Termin des bevorstehenden Gastspiels umgebucht werden. Die Ticketinhaber werden gebeten, sich per Mail an folgende Adresse zu wenden: ticketservices@cirque-bouffon.com.

www.cirque-bouffon.com