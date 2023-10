Lange Schlangen und eine Stunde Wartezeit Zimtschnecken-Hype in Saarbrücken – Fotos von der Cinnamood-Eröffnung

Insgesamt elf Sorten plus vier Halloween-Specials stehen in dem Laden zu Verkauf. Eine der ersten Personen, die sich das Geschmackserlebnis nicht entgehen lassen wollte, waren Lisa Klinkert und Hanna Cassaro, die pünktlich zur Eröffnung Zimtschnecken ergattern wollte. „Wir haben auf Instagram gesehen, dass Cinnamood auf macht. Wir stehen seit um 11 Uhr an, weil wir die Zimtschnecken unbedingt probieren wollen“, so Klinkert. Sie weiß auch schon, welche Sorten sie probieren möchte: „Ich will auf jeden Fall Blueberry, Spekulatius und Oreo. Mal sehen, was mich noch anspricht.“